Après deux saisons pauvres en temps de jeu du côté de l’Olympique Lyonnais, Pape Cheikh Diop pensait pouvoir se relancer sous les couleurs de son ancien club : le Celta Vigo. Mais, prêté en Liga depuis le début de l'exercice, le milieu de terrain espagnol joue peu : il n’a eu droit qu’à treize apparitions en Liga, dont seulement cinq titularisations. Du haut de ses 22 ans, le natif de Dakar a besoin de jouer et souhaiterait donc trouver un nouveau point de chute pour la deuxième partie de saison. Et à en croire les Dernières Nouvelles d’Alsace, l’intéressé serait même prêt à faire un effort salarial pour rejoindre… Strasbourg, dont l’intérêt semble concret depuis quelques jours. Le Racing, qui a perdu Youssouf Fofana - transféré à Monaco - a besoin de se renforcer dans l’entrejeu et voudrait donc accueillir le joueur en prêt jusqu’à la fin de la saison. Une bonne solution pour tout le monde ?