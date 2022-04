S'il n'est pas le joueur le plus en vue du Racing Club de Strasbourg cette saison, Kevin Gameiro contribue également à l'excellente campagne du club alsacien. Révélé à Strasbourg, Gameiro était revenu au bercail l'été dernier après des expériences en Espagne. Du haut de ses 34 ans, l'avant-centre a tout de même inscrit 9 buts cette saison. Alors que son bail expire en 2023, l'ex-international français n'a exclu aucune possibilité pour son avenir à court terme.

"Continuer deux, trois ans"

"Je pense qu'il n'y aura pas que moi, mais également le club qui aura son mot à dire, a expliqué Kevin Gameiro en conférence de presse, à la veille du choc contre son ancien club, le Paris Saint-Germain. Si au moment venu, je me sens bien physiquement et mentalement et que je suis encore bon sur le terrain, alors on verra. J'ai encore envie de continuer deux, trois ans."