Strasbourg : Gameiro est de retour

Gameiro, le joli coup de Strasbourg



C'est l'une des belles histoires de ce mercato : Kevin Gameiro rentre au bercail. Formé à Strasbourg, l'attaquant international français retrouve le club de ses débuts. Le Racing a officialisé son arrivée ce dimanche, 13 ans après son départ. Gameiro était libre de tout contrat après une expérience à Valence.. C’est une grande fierté de pouvoir reporter ce maillot et de retrouver les supporters, confie Kévin Gameiro. J’ai toujours continué à suivre le club même dans les mauvais moments. Strasbourg c’est ma maison. C’est ici que j’ai été formé, que j’ai fait mes premiers pas en professionnel et que j’ai également rencontré ma femme. C’était le moment de revenir. »« C’est le retour d’un enfant du club, issu de l’Académie, a rebondi Marc Keller, président du Racing.. Sa venue correspond au projet du Racing de se structurer, de se professionnaliser, de grandir. C’est aussi l’ambition de Kévin qui prouve son attachement au Racing et son désir de participer à ce projet. Son retour rendra heureux tous les supporters du Racing », a conclu le dirigeant.