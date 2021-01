Stéphane Ruffier et l’ASSE, la rupture est consommée

Stéphane Ruffier ne portera plus le maillot de l’AS Saint-Etienne. Cette fois, c’est une certitude. Le club forézien vient d’annoncer que le contrat du gardien de 34 ans a été interrompu à six mois de son expiration. Un dénouement inévitable et qui fait suite à la procédure disciplinaire dont l’ancien international (3 sélections) faisait objet.

« L’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021, indique ainsi le club dans un communiqué. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L'ASSE regrette d'en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l'attitude du joueur qui portait atteinte à l'institution », a indiqué le club stéphanois dans son communiqué ce lundi.

Triste fin pour un monument des Verts

Ruffier s’était vu infliger plusieurs sanctions depuis l’été dernier pour des retards à l’entrainement ou manquements au règlement interne. Auparavant, l’ancien monégasque s’était vu indiquer par Claude Puel qu’il ne faisait pas partie de ses plans. Les deux hommes étaient en froid depuis presque un an. L’icône stéphanoise n’est d’ailleurs plus apparue sur un terrain depuis le 16 février 2020 et une défaite contre Brest.

Ruffier quitte donc le Forez d’une triste manière. Il avait pourtant le soutien total des supporters de l’équipe. Ces derniers n’avaient pas oublié tous les services qu’il a rendus aux Verts, avec notamment un total de 383 matches joués sous leurs couleurs. Le natif de Bayonne était l’un des hommes forts de Christophe Galtier pendant plusieurs saisons, jouant un rôle crucial dans la conquête du seul trophée du club des 40 dernières années (la Coupe de la Ligue 2012). Il se murmure que Saint-Etienne tient déjà son successeur dans les bois.