Stade Brestois : Fadiga (PSG) arrive en prêt

Souriant et déterminé sur les photos de sa présentation, Bandiougou Fadiga l'était également ce lundi matin, lors de sa première séance d'entraînement avec le stade Brestois, sa nouvelle formation où il est arrivé en prêt en provenance du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 20 ans, formé au sein du club de la capitale s'est engagé en ce début de semaine avec la formation bretonne jusqu'à la fin de la saison en cours. Le deal entre les deux équipes de Ligue 1 prévoit également une option d'achat dont le montant n'a pas filtré. Selon Julien Maynard, journaliste chez TF1, l'accord comprend, comme pour Arnaud Kalimuendo avec Lens, une clause du contrat qui permettra au PSG de récupérer le joueur s’il le souhaite. Sur les réseaux sociaux, celui qui portera le 29 dans le dos, comme le numéro de département de Brest, a fait part de sa satisfaction. « J'espère pouvoir grandir à travers cette nouvelle expérience, a avoué le Français. Merci au PSG, à mes coéquipiers et à tous les supporters pour votre soutien. »Malgré un contrat jusqu'en 2022, l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin récemment installé sur le banc parisien, n'a pas fait les affaires de Bandiougou Fadiga. Alors qu'il avait fait ses débuts chez les professionnels en septembre dernier avec Thomas Tuchel, celui qui a débuté au FC Issy avait enchaîné six rencontres de Ligue 1 pour un total de 57 minutes disputées. Avec les jeunes, il comptabilise neuf matches de Youth League mais depuis la prise de fonction du nouveau technicien, Fadiga n'était plus apparu avec l'équipe première. En Bretagne, le milieu de terrain va pouvoir engranger de l'expérience et du temps de jeu. C'est la troisième arrivée cet hiver après Jean Lucas et le Portugais Heriberto Tavares pour la formation d'Olivier Dall'Oglio, le coach du SB29. Fadiga pourrait faire sa première avec le maillot rouge et blanc contre Strasbourg ou Bordeaux en championnat, ou bien contre Rodez en Coupe de France.