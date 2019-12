Son départ du Barça, le Ballon d'Or, son avenir au PSG... Les 6 déclas à retenir de Neymar

« Je n’ai pas quitté le Barça pour devenir le meilleur joueur du monde ».

« Moi, je n’ai jamais perdu une finale »

« Si on a vu 40% du vrai Neymar à Paris ? Non, 100% ! »

Neymar : «Verratti est un phénomène comme personne autant que comme joueur. C’est sûrement l’un des tout meilleurs avec qui j’ai joué. J’adore être sur le terrain avec lui. Il a toujours le sourire, il aime la vie, il rigole, il kiffe. Je l’adore et on s’entend super bien.» (FF)

« Ma relation avec Mbappé peut aider le PSG »

« Je suis heureux au PSG ; Pourquoi vouloir partir ? »

« Le Ballon d’Or, ça vient tout seul... ou pas. »

Dans un long entretien à paraître ce mardi dans France Football, Neymar a livré ses vérités, n'éludant aucun sujet. À commencer par son départ du Barça. Grand admirateur de Messi,:« Messi est un joueur incroyable. C'est le meilleur que j’ai jamais vu jouer. Qu’il ait six Ballons d'Or n’est pas étonnant, car il est toujours au top depuis des années. Il devrait y avoir un Ballon d’Or rien que pour lui (...) Je n’ai pas quitté le Barça pour devenir le meilleur joueur du monde, ni pour gagner le Ballon d’Or. Je suis parti parce que je voulais de nouveaux objectifs. Rien à voir avec le fait de vouloir gagner le Ballon d’Or ou ne pas vouloir être dans le même club que Messi. Ç’a été un honneur pour moi de jouer avec lui. C’est mon ami, et je l’aimerai toujours. Non, je ne joue jamais pour être le numéro 1. Je joue parce que j’adore le football, tout simplement. Je me sens simplement heureux quand je joue. Et, chaque fois que je suis sur un terrain, je me donne à 100 %.»Neymar a livré sa définition du grand joueur,Il a d'ailleurs sa petite idée sur comment reconnaître un grand joueur et pour lui, il n'est pas forcément nécessaire de gagner tous les titres : « Un grand joueur, c’est quelqu’un qui a les capacités de faire basculer le destin d’un match. De montrer ses qualités en permanence sur le terrain, et de toujours rendre faciles les choses difficiles. C’est ça, ma définition d’un grand joueur. Il y en a beaucoup. Mais ceux qui ressortent du lot sont assez peu nombreux... Regardez Ronaldo Nazario. Il n’a jamais gagné la Ligue des champions, mais c’est un immense joueur. Idem pour Ibrahimovic. Zico, lui, n’a jamais gagné la Coupe du monde. Tous ceux-là sont des grands joueurs. »En parlant de titres, le PSG a énormément dépensé pour se constituer une équipe capable de « rêver » plus grand en remportant enfin la Ligue des Champions. Un Graal difficile à conquérir : « La Ligue des Champions, c’est toujours difficile.Ce n’est pas différent ici. Je suis persuadé qu’on peut arriver à la remporter (...) Moi, je n’ai jamais perdu une finale. Je ne sais pas quelle sensation ça procure. Je sais juste que d’être éliminé, c’est horrible. La saison dernière, quand on est sorti par Manchester United, ç’a été d’autant plus dur pour moi que je n’étais pas sur le terrain. J’ai souffert autant que si j’y avais été et j’ai été très triste. Je me suis senti mal car on avait une vraie opportunité d’aller en quarts de finale. Et moi de pouvoir jouer. Mais il faut savoir se servir de ce genre d’expériences malheureuses pour apprendre. »Pour arriver à cet objectif, Neymar et ses coéquipiers devront se donner à fond. À ce sujet,« Combien on a vu du vrai Neymar ? Mais 100 %, voyons ! Chaque fois que j’ai joué, j’ai montré mon meilleur football. Regardez mes statistiques au PSG, elles sont super bonnes. Je donne toujours beaucoup de moi sur le terrain. J’ai connu deux blessures de trois mois chacune qui sont très difficiles à vivre pour n’importe quel joueur. Je ne pouvais rien faire contre ça. Mais, chaque fois que j’ai été sur le terrain, j’ai tout donné. »Cette toute nouvelle implication a été saluée par Leonardo en zone mixte après le match contre l'ASSE dimanche soir. Le directeur sportif parisien a salué les efforts de son compatriote. Des efforts qui interviennent dans un contexte où les velléités de départ non concrétisées du joueur l'été dernier ont froissé les supporters : « Tout le monde sait ce qui s’est passé l’été dernier. Tout le monde savait ce que je voulais, ce que voulait le club, ce que voulait tout le monde. J’ai beaucoup parlé l’année dernière.. Je vais donner tout de ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. Il faut toujours chercher un endroit où vous serez mieux. »S'il ne se définit pas comme un leader de terrain, laissant ce rôle à Thiago Silva, Neymar entretient de bonnes relations avec ses coéquipiers parisiens, à commencer par son compère d’attaque Kylian Mbappé : « Notre relation est très bonne ! On est très amis, on s’entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner, et pour toujours marquer des buts. C’est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial. On s’envoie des messages en permanence. Quand l’un marque, l’autre vient toujours célébrer cette réussite avec lui. Notre relation est faite d’amitié, de camaraderie.On adore être ensemble, jouer ensemble, et c’est une relation qui, je crois, peut aider le Paris-Saint-Germain. À l'entraînement, c’est différent. Il y a comme un petit jeu entre nous. Mais vous savez, la compétition est bonne également. »À 27 ans, Neymar a encore énormément d'objectifs. Gagner la Ligue des Champions, mais aussi le Mondial avec le Brésil, arrivent en tête de liste : «... Ce sont des choses que l’on se fixe chaque année. Et dans la vie, j’ai également des objectifs. Mais ça, je le garde pour moi. C’est plus personnel. Gagner la Coupe du monde avec le Brésil. C’est l’objectif auquel j’aspire le plus »Neymar a forcément été sondé sur un éventuel départ du PSG et pour lui, c'est hors de question : « Pourquoi vouloir partir d’ici ? (Il se marre.)On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des champions. Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c’est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C’est comme ça que je le vois. »Outre les objectifs collectifs, Neymar a aussi été interrogé sur les trophées individuels. EtCe trophée, tu peux le gagner à vingt, vingt-cinq, vingt-huit, trente, trente-deux, trente-quatre ans... Il ne faut pas toujours y penser. Ça vient naturellement avec les accomplissements de ton équipe. L’important, ce n’est même pas jouer ou bien jouer, c’est gagner. Ça, c’est la donnée principale, j’en suis sûr et certain. Mais je n’en fais pas une obsession. Bien sûr que tous les joueurs du monde veulent gagner au moins une fois dans leur vie le Ballon d’Or. Moi aussi, j’adorerais le remporter ! Mais ça n’est pas une préoccupation. Le Ballon d’Or, ça vient tout seul... ou pas. »