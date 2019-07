Solskjaer "satisfait" du mercato de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer vit son premier mercato estival en tant que coach de Manchester United. Une première qu'il juge satisfaisante pour le moment.

Les Red Devils ont enregistré les arrivées de Aaron Wan-Bissaka et Daniel James. Deux jeunes recrues qui devraient en appeler d'autres. "Je pense que nous avons été plutôt calmes et bons sur le marché, car nous avons les bonnes personnes, et nous travaillons toujours sur une affaire ou deux", a déclaré OGS sur le site du club.

Pour la suite du mercato, l'ancien attaquant attend sans doute de savoir si Romelu Lukaku et Paul Pogba vont quitter le nord de l'Angleterre.