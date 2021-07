Solskjaer prolonge à Manchester United (Officiel)

Ole Gunnar Solskjaer va continuer sa mission à la tête de Manchester United pendant encore trois années au moins. Ce samedi, le coach norvégien a en effet vu son contrat avec les Red Devils prolongé jusqu’en 2024. Une option pour une année supplémentaire a aussi été incluse dans le deal. Il peut ainsi entamer la nouvelle saison sereinement.

Une nouvelle dont l’intéressé s’est bien sûr grandement réjoui. Après avoir paraphé son deal, il a confié au site officiel du club : « Tout le monde connaît le sentiment que j'ai pour ce club, et je suis ravi d'avoir signé ce nouveau contrat. C'est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre de jeunes et de joueurs expérimentés avides de succès. J'ai une équipe d'entraîneurs fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c'est ce que nous recherchons tous ».

