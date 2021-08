Solskjaer confiant sur le maintien de Pogba à Manchester United

Pogba sera en fin de contrat en juin 2022 et n'a pas encore prolongé avec le club anglais, qui devrait le laisser partir libre dans un an s'il reste sans avoir prolongé. A 28 ans, il intéresse beaucoup le Paris SG, selon certains médias, mais Solskjaer ne croit pas à un départ du champion du monde. "Paul est revenu (de l'Euro), il est en forme et il est toujours aussi positif, comme l'ont été mes discussions avec lui", a dit le manager norvégien à des journalistes, à la veille d'un match amical contre Everton à Old Trafford. "Je pense que chaque joueur pense que c'est ici le bon endroit pour remporter des trophées", a poursuivi Solskjaer. "Quand on signe pour Manchester United, il faut s'élever au niveau du défi que cela représente."

ManU a pris la 2e place de la Premier League la saison dernière, mais à 12 points des grands rivaux de City, après un début de saison poussif, et a perdu la finale de la Ligue Europa contre Villarreal. Depuis, les Red Devils ont recruté l'attaquant Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et le défenseur central Raphaël Varane (Real Madrid), soit deux jolis coups sur le marché des transferts. "Avec ces deux signatures, nous avons renforcé l'équipe dans les zones où nous le souhaitions", résume Solskjaer, pour qui des recrutements supplémentaires seraient "du bonus". Solskjaer espère avoir Sancho et Varane sur le banc pour l'ouverture de la Premier League la semaine prochaine contre Leeds. Les Red Devils n'ont remporté aucun trophée depuis qu'il a pris les commandes il y a quatre ans.

Quelle merveille signée Paul Pogba !