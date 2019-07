Solskjaer compte sur Pogba !

Alors que Paul Pogba était incertain en raison de douleurs au dos, et qu'il semblait clairement se mettre à l'écart du groupe comme le précisait Dagsbladet, le Français a bel et bien participé au match amical de Manchester United mardi soir, en Norvège. Ole Gunnar Solskjaer l'a fait entrer à l'heure de jeu face à Kristiansund, la ville de naissance du coach de MU, qui n'a gagné que 1-0 dans le temps additionnel sur un penalty de Mata.

En conférence de presse, il n'a pas manqué de souligner l'importance de son milieu de terrain, alors que ses envies de départ sont très claires: "Si Paul Pogba ne commence pas le match, je pense que vous savez que ce n'est pas notre équipe type." Il a également relevé la "passe de qualité" de la "Pioche", sur l'action ayant conduit au penalty obtenu par Mata (et transformé, donc).

Alors que le marché boucle dans 10 jours en Angleterre, Ole Gunnar Solskjaer a aussi annoncé l'opération au genou d'Eric Bailly, ce qui ne fera pas revenir le défenseur ivoirien avant Noël. Enfin, l'ancien joueur a vécu une soirée particulière, puisque son fils Noah est entré dans le camp d'en face, à trois minutes de la fin ! "Il a fait ses débuts devant 28 000 personnes, ce n'est pas souvent qu'un garçon norvégien peut faire ça."

Ole's thoughts on a fifth consecutive pre-season win for #MUFC... pic.twitter.com/5IQk4K2SAA