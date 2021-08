Solskjaer compte sur Martial

L’attaquant français Anthony Martial sort d’une campagne délicate avec Manchester United. Peu efficace et souvent blessé, il a perdu sa place au sein de l’attaque des Red Devils. Une baisse de régime qui a fait naitre des rumeurs de départ durant l’été, mais il se trouve que son club n’est pas vendeur. Ole Gunnar Solskjaer croit toujours en lui et en sa capacité à guider la formation mancunienne.

Un Martial plus motivé que jamais

Avant le premier match de la saison en PL face à Leeds (ce samedi à 13h30), le manager de MU a étalé tout le bien qu’il pensait de son Frenchie. « Comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup de considération pour Anthony. La saison dernière a été décevante, il y a eu des blessures, il n’était pas en forme mais l’exercice d’avant il était notre meilleur buteur, a rappelé le coach norvégien. Je suis très confiant et j'aime ce que je vois d'Anthony quand je le vois à l'entraînement maintenant, et quand je le vois au travail, il a à nouveau ce petit grain entre les dents. »

Cette saison, Martial aura un concurrent de plus aux avant-postes, en l’occurrence Jadon Sancho. Pour Solskjaer, ce n’est cependant pas un problème. « Je pense qu'avec les attaquants que nous avons, Anthony marquera plus de buts que la saison dernière. Je pense que Mason [Greenwood] ne fera que progresser. Edinson [Cavani] a commencé tard dans la saison, je pense qu'il marquera plus de buts aussi. Jadon [Sancho] viendra et marquera des buts, donc je suis convaincu que la responsabilité de finir les actions n'incombera plus au seul Bruno Fernandes ».