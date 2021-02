Solskjaer admet suivre Haaland

Erling Haaland, l’avant-centre du Borussia Dortmund, fait aujourd’hui partie des attaquants les plus prisés du circuit. En raison d’un rendement étincelant avec la formation de la Ruhr, symbolisé par 38 buts marqués en 40 matches joués, il suscite l’intérêt des plus grands clubs du continent. Récemment, le Real, Manchester City et Chelsea ont tous été liés au prodige du norvégien. Et il semblerait que Manchester United n’a pas dit son dernier mot dans la course pour obtenir sa signature.

Les Red Devils sont coachés par Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier connait très bien Haaland pour l’avoir coaché dans son ancienne formation de Molde FK. Il a déjà tenté d’attirer son compatriote à Old Trafford en décembre 2019. Et il est prêt à remettre ça dès que possible.

« Le choix revient à Haaland »

Dans un entretien au média norvégien VG, Solskjaer a confié : « Erling aura une carrière fantastique. Je suis Erling de près. Je l’ai toujours dit. On a passé presque deux ans ensemble. Un moment merveilleux. Il aura certainement une belle carrière avec la Norvège et son club. Il se débrouille incroyablement bien à Dortmund, donc nous verrons où il finit. En tant que Norvégien et quelqu'un qui a travaillé avec lui, ça fait vraiment plaisir qu’il réussisse aussi bien ».

Le manager de MU voudrait mettre la main sur Haaland et obtenir un renfort de choix pour sa formation. Néanmoins, il sait qu’au vu de la concurrence qui existe, il y a des chances pour que cette piste ne se concrétise pas. « Nous ferons ce que nous pouvons pour devenir une meilleure équipe, puis il fera ce qu'il peut pour devenir un meilleur joueur. Où finira-t-il ? Je ne veux rien dire d'autre que cela, si ce n’est que je lui souhaite bonne chance. Le choix qu'il fera dépend seulement de lui ».



Sancho à la baguette, Haaland à la sanction !