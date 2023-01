Skriniar, Ziyech, Amrabat... Le dernier jour du mercato en direct !

11h16 : Leader de Premier League, Arsenal veut encore se renforcer au milieu de terrain pour finir la saison en trombe. Les Gunners et surtout leur coach Mikel Arteta ont jeté leur dévolu sur le milieu brésilien Jorginho. Selon Fabrizio Romano, le transfert serait déjà acté avec Chelsea pour un montant avoisinant les 14 M€ et disposera d'une année supplémentaire en option dans son contrat. Jorginho to Arsenal, here we go! Deal agreed on £12m fee, Chelsea accept conditions and documents are being prepared 🚨⚪️🔴 #AFC



Personal terms agreed, contract until 2024 with option further year.



First contact revealed yesterday night — medical booked.



Arteta, key factor. pic.twitter.com/JHm1rMTzxw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023