Skriniar proche du Real Madrid ?

Mithat Halis, agent de Milan Skriniar, a dévoilé un indice conséquent sur la prochaine destination de son poulain. Pour lui, le Real Madrid est bien placé pur récupérer le talentueux défenseur, qui est également convoité par le FC Barcelone. « Le Real Madrid et Barcelone se disputent sa signature depuis deux ans. Maintenant, le Real est plus proche de trouver un accord avec l'Inter parce qu'ils le veulent plus, ils en ont plus besoin que Barcelone. Le Real Madrid doit trouver des alternatives à ses défenseurs centraux, Ramos et Varane », a expliqué l'agent dans les colonnes du quotidien madrilène AS. 100 millions d'euros ou rien pour Skriniar ?

Halis précise que son joueur vaut 100 millions d'euros. Reste à savoir si le club merengue est disposé à investir une telle somme pour un défenseur central voué à être remplaçant. La Casa Blanca n'a pas eu de chance avec ses précédents tentatives de trouver un arrière central capable de suppléer Sergio Ramos (souvent suspendu) et Raphaël Varane en charnière. Jesus Vallejo, rapatrié de de l'Eintracht Francfort, a très peu joué la saison dernière et a été souvent blessé. Eder Militao, recruté dès mars dernier depuis Porto pour 50 millions d'euros, joue lui aussi très peu et ne semble pas s'être très bien adapté depuis son arrivée dans la capitale espagnole. De plus, le Real Madrid est traditionnellement très peu actif lors du Mercato d'hiver. Un transfert estival, pour une somme plus raisonnable, semble plus plausible à l'heure actuelle.