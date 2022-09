Skriniar, les candidats se bousculent après le PSG

Bien qu'il a échoué cet été dans son entreprise, Luis Campos est déterminé à faire venir coûte que coûte Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Lorsqu'il a négocié avec l'Inter Milan, le conseiller sportif n'a pas voulu mettre plus de cinquante millions d'euros alors que les Intéristes en réclamaient au moins vingt de plus. Toujours joueur milanais, le défenseur slovaque n'a pas prolongé et sera libre de discuter avec le club de son choix dès janvier. Paris se tient prêt, mais il ne sera pas seul sur le dossier.

Loin de là puisque du côté de la Premier League, les grosses écuries sont presque toutes sur le coup. Le Dailymail révèle ainsi ce dimanche que Manchester City va entrer dans la danse pour essayer de recruter Skriniar. En Angleterre, Chelsea et Tottenham vont également se mêler à la lutte. Il sera donc question de projet sportif, certes, mais la question monétaire devrait avoir aussi sa part d'importance.

Le choix du roi

A ce jeu-là, les Skyblues possèdent une bonne longueur d'avance sur leurs concurrents dans le dossier. En attendant de connaitre le fin mot de l'histoire, la lutte finale devrait avoir lieu entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le choix du roi pour Milan Skriniar qui, ce n'est pas à exclure, pourrait surprendre tout son monde en effectuant un choix inattendu. Réponse dans quelques mois.