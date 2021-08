Un palmarès imposant

Après Gianluigi Donnarumma, passé du Milan AC au Paris Saint-Germain, un autre gardien sacré champion d’Europe avec l’Italie change de club. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec le Torino, Salvatore Sirigu (27 sélections) quitte le Piémont pour la région frontalière de la Ligurie, plus précisément à Gênes où il a signé en faveur du Genoa. Selon Sky Sport Italia, le portier de 34 ans a signé un contrat d’un an plus une saison en option avec les Rossoblu. Une arrivée de taille pour le onzième de la dernière saison de Serie A qui n’a pas manqué de réciter le palmarès de son nouvel élément dans un communiqué.« En plus de sa victoire à l'Euro 2020, il a remporté quatre fois la Ligue 1, quatre Supercoupes de France, trois Coupes de la Ligue, deux Coupes de France, une médaille d'argent à l'Euro 2012 et une médaille de bronze à la Coupe de la Confédération 2013. Il a été élu meilleur gardien de la Ligue 1 pendant deux saisons », a souligné le club génois. L’ancien gardien parisien vient ainsi pour remplacer Mattia Perin, prêté la saison dernière au Geno et reparti à l’intersaison du côté de la Juventus, club auquel il appartient. Il va ainsi porter le maillot d’un neuvième club dans sa carrière, sa cinquième expérience en Italie après Venezia, Palerme, Cremonese, Ancona et le Torino pour qui il a joué quatre années. La saison passée avec le Toro, Sirigu a joué 32 matches de Serie A et bouclé sept d’entre eux sans prendre de but.