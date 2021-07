Simeone perd espoir pour Saul

Saul Niguez a été annoncé comme possible partant cet été, du côté de l’Atlético. Son nom avait été mentionné à Barcelone en particulier dans le cadre d’un possible échange avec Antoine Griezmann. L’hypothèse en question n’est plus de mise, mais les chances de voir l’international espagnol changer d’air durant le mercato en cours demeurent réelles. C’est Diego Simeone, son coach chez les Matelassiers, qui l’a reconnu à demi-mot.

Simeone prêt à libérer son joueur

"La saison dernière, il (Saul) a parlé avec le club, avec nous de ses besoins et il a parlé de la possibilité d'avoir un poste sur le terrain où il se sent plus important, a commencé par révéler le technicien argentin dans un entretien à AS. Et je considère que Saul est devenu Saul en jouant partout, mais lui ou beaucoup de ceux qui l'entourent le voient comme quelque chose de négatif".

Un départ de Saul serait une grosse perte pour les Rojiblancos, mais El Cholo est disposé à y faire face : « Nous ne pouvons pas mettre de côté les rumeurs et ce dont on parle à l’extérieur. S'il doit partir, on lui fera un gros câlin, avec le reste de l’équipe on lui souhaitera le meilleur. Que ce soit à Barcelone ou ailleurs ». Saul, dont le contrat à Madrid s’étend jusqu’en 2026, aurait aussi des touches avec Liverpool d’après la presse anglaise.