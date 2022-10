Jorge Sampaoli a été nommé la semaine dernière en tant que nouvel entraineur de Séville. Il y remplace Julen Lopetegui. Malgré les images qui ont circulé sur le net laissant croire du contraire, le technicien argentin n’est pas totalement satisfait de l’effectif qu’il a à sa disposition. Il veut des renforts et parmi ceux qu’il vise il y a un de ses anciens joueurs à l’OM.

Sampaoli et Gerson, bientôt les retrouvailles ?

D’après la presse brésilienne, le technicien argentin espère mettre la main sur Gerson. Il avait déjà été derrière sa venue en terre phocéenne et maintenant il espère pouvoir l’attirer en Andalousie.



L’international auriverde n’est pas non plus contre l’idée de relever un nouveau défi. Ça serait même ce qu’il a en tête après avoir essuyé quelques critiques au début de l’exercice. L’idée qu’il avait c’était de s’exiler en Premier League, mais un challenge en Espagne et sous la coupe d’un coach qu’il connait bien a de quoi le séduire. Affaire à suivre.