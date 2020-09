🚨 Acuerdo con el @GironaFC para el traspaso de Yassine Bounou. 💪🧤🇲🇦#vamosmiSevilla #WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 4, 2020

recueille les fruits de ses performances de haut vol. Arrivé l'été dernier de Gérone sous forme de prêt après le départ de Sergio Rico, le gardien de but international marocain voit l'(montant estimé : 4 millions d'euros), et s'engage pour une durée de quatre ans en faveur de l'équipe entraînée par Julen Lopetegui. Ce dernier en avait pourtant d'abord fait un second choix, derrière le Tchèque Tomas Vaclik.Principalement utilisé lors de la campagne européenne, le natif de Montréal réussit, avec en point d'orgue un arrêt sur le penalty de Raul Jimenez, face à Wolverhampton en quarts de finale. Lors des 18 apparitions de celui que les Espagnols surnomment "Bono", le FC Séville ne perdit qu'une seule fois, à l'occasion de la dernière journée des phases de poules de C3., le portier de 29 ans compte 20 sélections avec les Lions de l'Atlas, sous les couleurs desquels il disputa notamment la CAN 2019.