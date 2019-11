Serie A : Un indice lâché par Ibrahimovic ?

Zlatan Ibrahimovic n’a jamais caché qu’il était parti à contrecœur du Milan AC en 2012 pour rejoindre le PSG. Le départ du géant suédois a d’ailleurs correspondu à la lente mais longue descente aux enfers du club milanais, incapable de regagner un titre de champion depuis 2011.

Avec déjà 21 points de retard sur la Juventus Turin et une triste 12eme place, ce ne sera pas encore pour cette année mais les dirigeants aimeraient bien remonter la pente. Paolo Maldini et Zvonimir Boban ont donc dans l’idée de faire revenir Ibrahimovic, malgré ses 38 ans, à San Siro, sept ans après la fin prématurée de l’aventure entre les deux parties. Libre depuis la fin de son aventure avec le Los Angeles Galaxy, le Suédois a reçu une proposition de six mois plus une année en option de la part du club lombard.

« J’aime choisir, pas être choisi »

S’il réserve encore sa réponse - « J’aime choisir, pas être choisi » -, « Ibra » continue de donner un peu plus d’espoir aux supporters milanais. « L’Italie est ma deuxième maison, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. Mon cœur n’est jamais parti de votre pays. Milan n’est pas ma deuxième ville, c’est ma deuxième maison. J’ai de magnifiques souvenirs de la ville et des gens. » N’hésitant pas à se comparer à Giuseppe Garibaldi, célèbre militaire italien, Zlatan Ibrahimovic assure que « si un projet me stimule, je peux jouer à ce niveau jusqu’à 50 ans. » Le Milan AC n’en demande pas tant même si la concurrence (Bologne, Manchester United) est rude.