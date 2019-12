ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

Largement défait samedi à domicile par la Roma (4-1) en Championnat,, qui restait sur une série de 7 rencontres sans aucun succès au compteur en Serie A. « L'ACF Fiorentina annonce la libération de Vincenzo Montella du poste d’entraîneur de l’équipe première. Cette décision intervient après une analyse longue et minutieuse des performances et des résultats de l’équipe. L'objectif de donner un tournant positif immédiat à la saison en cours et la nécessité de rentrer sur le terrain avec la sérénité et la détermination indispensables pour les matchs à venir, ont incité la direction et le propriétaire à prendre la décision de révoquer l'entraîneur actuel. », a tonné le communiqué de la Viola. Montella était arrivé en avril dernier pour remplacer Stefano Pioli. Pour le remplacer, la Fio penserait à Giuseppe Iachini, ancien joueur du club, selon une indiscrétion de Sky Sport.