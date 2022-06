Il devrait, sauf cataclysme découvrir la Serie A. Le 20 mai dernier, le PSG officialisait le départ d'Angel Di Maria en fin de contrat, après 7 ans de loyaux services du côté du Parc des Princes. Près d'un mois plus tard, la situation s'est décantée et le meilleur passeur de l'histoire du club de la capitale (111 passes décisives) devrait prendre la direction de la Juventus Turin, à en croire les informations de Goal. Ainsi, la source explique que Di Maria a trouvé un accord avec la Vieille Dame et devrait signer un contrat d'un an expirant à l'été 2023.

Des détails à régler avant l'officialisation

Une expérience qui sera nouvelle en Italie pour le récent champion de France, qui a porté les maillots de Rosario Central, du Benfica, du Real Madrid, de Manchester United et du PSG jusqu'ici dans sa riche carrière. Les différentes parties travaillent à régler les derniers détails administratifs avant que le transfert ne soit officialisé. Quatrième du dernier exercice de Serie A, la Juventus Turin, elle, va accueillir un élément rompu au plus haut niveau, dans l'attente du futur retour de Paul Pogba, précise Goal.

#DiMaria ha accettato la proposta della #Juve: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici // Di Maria has accepted Juve's proposal: both parties are working just to finalize bureaucratic details 🇦🇷⏳⚪️⚫️ @GoalItalia @goal

— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 27, 2022

Pour Di Maria, ce choix, si il se confirme, lui permettra d'évoluer en Europe alors que la Coupe du monde se déroulera dans une poignée de mois (21 novembre-18 décembre). Le joueur n'a jamais caché son désir de retourner en Argentine, ce qui devrait être le cas juste après cette pige avec la Juventus Turin, explique Goal.