Sergio Rico veut rester au PSG

Une minute qui a tout changé pour le PSG. Alors que le club francilien menait 1-0 sur la pelouse de Linas-Montlhéry dimanche, en 32eme de finale de la Coupe de France, la rencontre aurait pu prendre une autre tournure quand les locaux ont obtenu un penalty. Mais Sergio Rico a sorti la parade qu’il fallait et Edinson Cavani a fait le break dans la foulée. De quoi satisfaire Thomas Tuchel, qui compte lui redonner sa chance cette semaine en Coupe de la Ligue : « Je pense que Sergio Rico continuera de jouer (contre Saint-Étienne mercredi). C’est le plan maintenant », a confié le technicien allemand à l’issue de la rencontre.

Le PSG prêt à lever l’option d’achat de Rico ?

Le portier espagnol, lui, semble conquis par son expérience dans la capitale. Et a déjà les idées claires pour son avenir : « Rester à l’issue du prêt ? Oui, ça m’enchanterait, a déclaré le gardien espagnol en zone mixte. Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde et j’aimerais rester ici (…) Je suis heureux d’avoir du temps de jeu et de pouvoir aider l’équipe en ayant arrêté ce penalty. C’était un très bon match pour nous ». Le numéro 2 dans la hiérarchie a disputé dimanche son troisième match avec Paris. Le FC Séville a prêté son portier avec option d’achat et selon Mundo Deportivo, le PSG serait prêt à la lever. Restera alors à régler le cas d’Alphonse Areola, prêté au Real Madrid…