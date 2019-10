Sensi, la nouvelle cible du Barça

Ivan Rakitic semble avoir fait son temps chez les Blaugranas, et sa sixième saison du côté du Camp Nou pourrait bien être la dernière. D'autant que, plus les semaines passent, et plus l'éventualité de voir partir le polyvalent soldat de l'entrejeu prend forme, même bien avant le printemps prochain. Déjà, au cours de l'été écoulé et même durant l'hiver 2018-2019, les rumeurs de départ étaient allées bon train le concernant. Elles sont désormais de plus en plus nombreuses et insistantes. En parallèle, Ernesto Valverde privilégie désormais Frenkie de Jong et Arthur pour épauler l'indispensable Sergio Busquets au milieu. Autant de signe qui ne trompent pas, et que le principal intéressé a évidement perçus, lui qui arrivera au terme de son contrat en Catalogne au 30 juin 2021.

Et selon Sport ce mardi, une nouvelle tendance se dessine désormais pour le vice-champion du monde. S'il a été annoncé dans le collimateur de Manchester United, du Paris Saint-Germain ou de la Juventus ces derniers mois, l'Inter Milan aurait aussi envie de l'enrôler. Or, cette dernière option serait presque une aubaine pour le Barça. Car au sein de l'effectif mis à la disposition d'Antonio Conte cette saison, un profil aurait tapé dans l'oeil de la direction sportive du club espagnol. Il s'agit de Stefano Sensi, le métronome des Nerazzurri sur les premières semaines de compétition.

Le petit gabarit transalpin a étonné depuis la reprise des hostilités, et sa polyvalence, rappelant peut-être celle d'un certain Ivan Rakitic même si les qualités des deux hommes ne sont pas comparables, pourrait être largement bénéfique au groupe barcelonais. D'où cette idée, peut-être pas si folle, de proposer les services de l'ancien joueur du FC Séville ou de Schalke 04, dont la cote reste haute sur le front des transferts, dans le cadre d'un deal permettant de mettre la main sur un joueur plus jeune mais assez prometteur. Pour l'heure, Sensi est prêté par Sassuolo à l'Inter contre 5 M€, et les Lombards disposeraient d'une option d'achat préférentielle à hauteur de 25 M€. La cote du dénommé Rakitic flirterait elle avec les 40 millions d'euros...