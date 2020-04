Wagner Ribeiro, qui représente les intérêts de Neymar, a révélé que le Real Madrid et son président apprécient énormément le Brésilien. Florentino Perez se serait même renseigné auprès de l'agent selon les propos de ce dernier : "Je suis allé plusieurs fois à Madrid, car Florentino rêvait de signer Neymar", a expliqué Ribeiro lors de l'émission "Canal do Nicola" sur ESPN. "L'année dernière, j'étais avec lui, en mai, dans son bureau, et il m'a même dit qu'il rêve toujours de le recruter".

Le prix de Neymar connu ?

Le Brésilien a coûté 222 millions d'euros au PSG à l'été 2017, mais Ribeiro a révélé combien il coûterait aujourd'hui. "[Il n'a pas été recruté l'été dernier] parce que Neymar n'avait pas de prix fixe", a-t-il révélé. "Le PSG pouvait demander 500 millions d'euros; il n'y avait pas de prix car il avait encore un long contrat. "Mais pour cette saison, il a un prix fixe fixé par la FIFA, une valeur en pourcentage des 222 millions qui ont été versés. Aujourd'hui, Neymar coûterait 164 millions d'euros."