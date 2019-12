Sébastien Desabre viré par Pyramids FC (officiel)

L'aventure Pyramids FC a tourné court pour Sébastien Desabre. Arrivé en poste cet été dans la foulée de la CAN, le technicien français a été démis de ses fonctions d'entraîneur jeudi, suite à une série de mauvais résultats. Si le club basé à Assiout avait réussi des débuts parfaits en Coupe de la Confédération, les résultats en championnat, dont Pyramids occupe la 7eme place, s'étaient dégradés ces dernières semaines, et l'équipe avait perdu en début d'exercice la Coupe d'Egypte face au Zamalek. Les défaites subies face au... Zamalek et à El-Gouna ont conduit les dirigeants de la richissime formation à stopper les frais avec l'ancien sélectionneur de l'Ouganda. C'est l'expérimenté Abdel-Aziz Abdel-Shafy dit "Zizo" (66 ans), passé notamment par Al-Ahly, qui a été nommé coach par intérim, avec pour assistant l'ancien joueur du Zamalek Mahmoud Fathallah.