Sébastien Desabre va remplacer Zoran Manojlovic sur le banc du WAC Casablanca

Viré le mois dernier par Pyramids FC, Sébastien Desabre n'aura pas mis longtemps à rebondir. Selon des sources concordantes, le technicien français va s'engager au Wydad Casablanca, qui s'est séparé de son entraîneur Zoran Manojlovic. Après l'annonce officielle ce lundi de la résiliation à l'amiable du contrat du Serbe, celle de l'intronisation de Desabre ne devrait pas tarder. Âgé de 43 ans, Desabre avait quitté son poste de sélectionneur de l'Ouganda après avoir atteint les huitièmes de finale de la CAN. Fort d'une décennie d'expériences sur le continent africain, le natif de Valence avait déjà occupé le banc du Wydad en 2016-2017, succédant alors à John Toshack. Celui qui dirigea notamment l'ASEC Abidjan et l'Espérance de Tunis hérite d'une équipe classée 2eme de Botola (23 points, derrière la RS Berkane) et de son groupe de Ligue des Champions (derrière les Mamelodi Sundowns).