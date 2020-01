Sébastien Desabre reprend les rênes du WAC Casablanca (officiel)

New Coach. New Challenge pic.twitter.com/r8FHEcUFVt — Sebastien Desabre (@Seb_Desabre) January 21, 2020

Annoncée depuis plusieurs jours, l'information a été officialisée ce mardi., où il succède au Serbe Zoran Manojlovic. Âgé de 43 ans, le Drômois trouve ainsi un nouveau défi après son limogeage le mois dernier par Pyramids FC, où il était arrivé cet été après avoir conduit l’Ouganda en huitièmes de finale de la CAN 2019.Fort d’, Sébastien Desabre, succédant alors au Gallois John Toshack. le Drômois, qui dirigea notamment l’ASEC Abidjan et l’Espérance de Tunis, hérite d’une équipe en tête de la Botola (29 points, avec une longueur d'avance sur la RS Berkane) et 2eme de son groupe de Ligue des Champions (derrière les Mamelodi Sundowns).