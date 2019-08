Séance de rattrapage : Lukaku vers l'Inter, Aulas confirme pour Suso

L'info du jour

L'Inter Milan en passe de signer Lukaku !



Alors qu'il était question d'un échange Romelu Lukaku - Paulo Dybala, voilà que Sky Sports annonce un accord Inter Milan-Lukaku ! Selon la presse italienne, le club lombard aurait vu son offre de 70 M€ + 13M€ de bonus acceptée par les Red Devils. L'attaquant belge, en froid avec sa direction, devrait remplacer Mauro Icardi, sur le départ du côté de l'Inter Milan.

L’avis de la rédaction : Romelu Lukaku reste une pointure à son poste en dépit des difficultés connues. A l'Inter Milan, la voie sera libre avec le départ de Mauro Icardi. Le football italien et sa ferveur pourraient bien plaire à l'international belge. Le choix pourrait bien s'avérer payant.

Les bruits de couloir

Coutinho refuse Tottenham

A la veille de la clôture du mercato anglais, les Spurs passent à l’offensive tous azimuts. Désireux d’obtenir le prêt de Philippe Coutinho pour la saison, Tottenham a été éconduit par le Brésilien, qui ne souhaite pas rallier l’Angleterre malgré l’insistance d’un Mauricio Pochettino qui s’est personnellement investi dans le dossier.

L’avis de la rédaction : Quitter le FC Barcelone pour Tottenham, c'est un pas en arrière. On peut comprendre le refus de l'international brésilien.

Aulas confirme pour Suso !

Après une phase de préparation plus que préoccupante, l'OL pourrait (re)passer à l'attaque sur le mercato. Au micro de RMC Sport, Jean-Michel Aulas n'a pas démenti la piste menant à l'ailier espagnol de l'AC Milan, Suso. "Suso ? Il y a plusieurs réflexions, on va se réunir et en discuter avec Sylvinho, Juninho et Florian Maurice. On ne veut pas se tromper sur le profil et le poste. Dans l'attente de cette réunion, on a un certain nombre de pistes, le joueur de l'AC Milan que vous avez cité en fait sûrement partie, mais il n'y a pas de décision de prise. Florian fait son travail d'identification de pistes, de manière remarquable comme d'habitude. Peut-être qu'on va attendre le match de vendredi (20h45, match d'ouverture de la Ligue 1 à Monaco)", s'est-il exprimé.

L’avis de la rédaction : Lyon a de la suite dans les idées. Le milieu de l'AC Milan, Suso, est un joueur bourré de talents. Si son arrivée à l'OL se confirme, ce serait très certainement l'un des plus beaux coups du Mercato cet été en Ligue 1.

Eriksen à Manchester United, ça bloque !

Le transfert de Christian Eriksen à Manchester United est en train de capoter. Alors que les Red Devils avaient ciblé le Danois en cas de départ de Paul Pogba, Tottenham se montrerait très gourmand. Selon le Daily Mail, les Spurs réclameraient plus d'argent à leurs rivaux de Premier League qu'aux autres clubs européens. Le tarif serait ainsi de 80 millions de livres pour MU (un peu plus de 86 millions d'euros), et 20 millions de moins pour les clubs "étrangers". On parle ainsi d'un intérêt de la Juventus ou de l'Atlético de Madrid.

L’avis de la rédaction : A quelques heures de la fermeture du Mercato en Angleterre, il paraît peu probable que ce transfert aboutisse. Eriksen doit franchir cap mais cela ne passera pas par les Red Devils. Au Real Madrid peut-être ?

Monaco sur Shaqiri ?

L'AS Monaco aurait pour objectif de recruter Xherdan Shaqiri, indique ce mercredi le quotidien Blick. Le club de la principauté pourrait offrir un salaire de 6 millions d'euros nets à l'international suisse, supérieur à ce qu'il touche actuellement à Liverpool (8 millions d'euros brut, 4 millions net). Problème, les Reds seraient très gourmands et réclameraient 36 millions d'euros pour un joueur recruté contre 15 millions d'euros à Stoke City. A noter que Shaqiri aurait déjà refusé un départ vers la Chine durant ce mercato estival.

L’avis de la rédaction : Ce transfert paraît compliqué. Shaqiri a refusé la Chine et son pont d'or. Passer de 4 M€ à 6M€ net par an va-t-il suffire à faire pencher la balance ?

C'est officiel

Trapp définitivement à Francfort !

Le club souhaite à Kevin le meilleur pour la suite de sa carrière.https://t.co/aF1hEW8Rfe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2019

Après son prêt la saison dernière, Kevin Trapp retourne à Francfort, où il a également joué entre 2012 et 2015. Le portier international allemand (3 sélections) a joué 45 matchs la saison dernière avec l'Eintracht, suffisant pour convaincre le club de lâcher un peu moins de 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. Revenu à Paris dans le but d'être numéro 1, l'Allemand n'a pas apprécié d'être désigné remplaçant d'Alphonse Areola pour la saison qui arrive. Depuis 2015, Kevin Trapp aura porté 91 fois le maillot du club de la capitale, et remporté deux fois la Ligue 1.

Le FC Séville prête Amadou à Norwich !

💬 “Right now, it’s pretty late in the window and we had the option to add Ibrahim. He’s an experienced guy and versatile. He has played at the top level in France and played with a big club like Sevilla." #ncfc



Daniel Farke on @IbraSteven ⬇️ — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 7, 2019

Recruté l'an passé par Séville à Lille, Ibrahim Amadou prend maintenant la direction de la Premier League. Le milieu de terrain franco-camerounais, qui peut évoluer en défense centrale, est prêté à Norwich, avec option d'achat. Il n'a joué que 17 matches en Liga la saison passée.