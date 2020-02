Sassuolo ne lâchera pas facilement Jérémie Boga, très courtisé

Auteur d'une saison canon avec Sassuolo en Serie A, Jérémie Boga ne manque pas de susciter les convoitises. Pourtant le club d'Emilie-Romagne n'est pas pressé de céder son ailier international ivoirien. « Comme les autres joueurs, il y a de nombreux clubs qui le (Boga) suivent. Comme Berardi, Locatelli et Ahmed Traoré, a indiqué Giovanni Carnevali, l'administrateur délégué de Sassuolo, sur les ondes de Anch'lo Sport. Notre volonté est de construire un Sassuolo qui puisse continuer sur sa lancée et qui puisse s'améliorer de plus en plus. Dans cette optique, nous essaierons de retenir tous ces joueurs. Nous avons déjà reçu des demandes importantes, mais nous prendrons ensemble de bonnes décisions. Comme Berardi, pour moi, il (Jérémie Boga) peut devenir l'étendard de Sassuolo. » Sous contrat avec les Neroverdi jusqu'en juin 2022, l'ancien Rennais a pour l'heure inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 21 matchs de Serie A cette saison.