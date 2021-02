Sarri à l’OM, ce n’est pas encore mort

Parmi tous noms qui ont été évoqués pour prendre la suite d’André Villas-Boas comme coach de l’Olympique de Marseille, celui de Maurizio Sarri est le plus clinquant. On pensait cependant cette piste écartée d’entrée en raison du refus de technicien italien d’entamer un challenge en plein milieu de la saison. Mais, elle ne l’est pas totalement. L’ex entraineur de la Juventus pourrait finalement accepter l’offre olympienne.

Selon La Provence, les contacts sont toujours en cours avec Sarri. Les responsables phocéens réfléchiraient à la possible d’attendre jusqu’à l’été prochain pour l’introniser, et tenter de trouver une solution provisoire d’ici là. Ça serait un grand risque, mais ils seraient disposés à le prendre s’ils ne trouvent pas de meilleure solution.

Pour Sarri, l’OM ne devra pas compter ses sous

Les exigences salariales du technicien italien sont plutôt élevées. Actuellement, il continue d’ailleurs de percevoir de généreux émoluments de la part de la Juventus. Le club turinois est contraint de le payer jusqu’au mois de juin. Marseille sera-t-il enclin ensuite à faire un effort comparable pour l’ex-manager de Chelsea ? Ça serait quand même une vraie surprise si c’était le cas, surtout au regard de sa situation financière.

Jeudi, le nom de Sampaoli a aussi été mentionné du côté de Marseille. La presse espagnole a même indiqué qu’un accord de principe a été conclu avec l’Argentin. En réalité, ce n’est pas allé aussi loin et la venue de l’ancien sélectionneur du Chili est loin d’être actée. La Provence révèle par ailleurs que la piste Robert Moreno n’est plus d’actualité, tandis que celles menant à Carlos Queiroz et Hervé Renard ne sont pas assez sérieux.