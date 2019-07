Sané, une piste à oublier pour le Bayern

Il y a encore quelques jours, Niko Kovac était apparu un brin désabusé face à la presse, lors d'une conférence relayée par la suite sur BayernTV. "C'est toujours pareil. En fin de compte, nous, le Bayern Munich, nous jouons aujourd'hui contre des états. Ce n'est plus un club contre un club. Nous devons lutter contre des états et des milliardaires. Abou Dhabi, le Qatar et Dubaï ont beaucoup plus d'argent qu'un club comme le Bayern Munich", avait expliqué le coach de la formation allemande. Car pour l'heure, la campagne de recrutement estival ne se passe pas tout à fait comme prévu pour les tenants du titre en Bundesliga.

Il y a bien eu les recrutements anticipés de Lucas Hernandez (80 M€ - Atlético de Madrid) et Benjamin Pavard (35 M€ - VfB Stuttgart), mais aucun dossier notable n'a été finalisé en cette intersaison, si ce n'est le départ de Mats Hummels pour le Borussia Dortmund (30,5 M€). La bonne nouvelle est finalement venue de Robert Lewandowski, longtemps annoncé sur le départ mais qui a finalement décidé de rester, repoussant ainsi le problème de son avenir d'un an, puisque son contrat court jusqu'au 30 juin 2021. Mais il faut surtout trouver des joueurs capables de prendre le relais de Franck Ribéry et Arjen Robben. Or, pour viser des talents internationaux offensifs, il faut avoir les reins solides...

Hudson-Odoi relancé ?

Et même un club aussi prestigieux que le Bayern Munich ne peut pas tout se permettre. Pour preuve, on apprend ce lundi via la Sky outre-Rhin, que les Munichois ont pris la décision de stopper leurs tentative de débaucher Leroy Sané de Manchester City. Ces dernières semaines, joueurs et anciens joueurs du club bavarois ou membres de la direction, personne n'a lésiné sur les commentaires élogieux visant à séduire la cible. Mais ça n'a vraisemblablement pas suffi pour convaincre les Citizens de céder, alors que les sons de cloche étaient discordants concernant l'envie du joueur de revenir au pays.

Et puisque les champions d'Allemagne ne souhaitent pas non plus transmettre une offre folle, il n'y a plus d'autres choix que de se tourner vers d'autres pistes. Le Belge Yannick Carrasco (Dalian Yifang) pourrait ainsi être relancé, tout comme le prometteur Anglais Callum Hudson-Odoi, que Chelsea avait refusé de lâcher l'hiver dernier, malgré une offre de 40 M€ émanant déjà du Bayern Munich. Mais ces profils ne sont pas (encore ?) du niveau des deux vétérans qui sont partis, et qui donnaient du fil à retordre aux Kingsley Coman, Serge GNabry et autre Alphonso Davies.