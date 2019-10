Sancho vaut au moins Dembélé

"Aucune décision n'a encore été prise. Mais il n'y a pas besoin d'être un prophète pour savoir qu'il ne jouera pas avec nous pour cinq ans encore". Il y a un mois environ, Michael Zorc avait en quelque sorte jeté un pavé dans la mare dans les colonnes de Kicker, ouvrant très clairement la porte à un départ de Jadon Sancho au terme de l'exercice en cours. Le petit prodige de 19 ans, propulsé sous le feu des projecteurs grâce au club de la Ruhr, qui avait été le débaucher du côté de Manchester City en 2017, devrait donc rebondir sous d'autre cieux à compter de 2020-2021.

Et déjà, les cadors espagnols et anglais sont à l'affût, prêts à fondre sur cette "proie". Sancho, pas encore 20 ans, présente en effet toutes les qualités pour devenir un des ces joueurs capables de faire basculer le destin d'un match sur une action de classe. Depuis l'entame de l'exercice en cours, celui qui vient d'être sanctionné d'une amende de 100.000 € pour un retard, a signé 3 passes décisives et 3 buts en huit rencontres de championnat. De quoi donner encore plus envie à ses prétendants de le recruter. Mais il faudra avoir les reins solides pour s'offrir les services de Jadon Sancho l'été prochain. D'une part le Borussia a pris pour habitude de très bien vendre ses talents, et d'autre part, eu égard à la concurrence accrue sur ce dossier, la direction allemande n'hésitera pas à faire monter les enchères.

Et la ligne de conduite des Borussen semble déjà établie sur ce point, rapporte Bild. Les dirigeants ont décidé de n'ouvrir aucune négociation pour un montant inférieur à 145 millions d'euros, soit le prix de vente, bonus compris, d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone en août 2017. Le bal des courtisans devrait donc se réduire assez rapidement.