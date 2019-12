Samuel Chukwueze (Villarreal) dans le viseur de Chelsea

Après la levée de son interdiction de recrutement, Chelsea devrait se montrer très actif lors du prochain Mercato d'hiver. Le club londonien travaille ainsi sur plusieurs pistes offensives. Selon le quotidien The Telegraph, l'une d'entre elles conduit à Samuel Chukwueze, l'ailier international nigérian de Villarreal. Auteur de trois buts et d'une passe décisive depuis le début de la saison de Liga, le joueur de 20 ans, lié au sous-marin jaune jusqu'en juin 2023, a récemment signé un nouveau contrat assorti d'une clause de sortie d'un montant de 100 millions d'euros. Frank Lampard et les Blues savent donc à quoi s'en tenir dans ce dossier.