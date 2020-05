Mercato : Sami Khedira ne pense pas à un départ

Sami Khedira arrive au bout du contrat qui le lie à la Juventus. Il sera libre de tout engagement en juin 2021. Jusqu’ici, aucune offre de prolongation ne lui a été offerte par ses dirigeants. Malgré cela, l’international allemand reste serein et il ne voit aucune raison d’aller voir ailleurs. C’est ce qu’il a concédé lors d’un Live Instagram effectué jeudi. « Je me sens très bien en Italie et au sein de l’équipe. J’ai trouvé une équipe très forte et j’ai encore faim de titres. Aujourd’hui, j’ai plus confiance en mon corps et c’est pourquoi je ne vois aucune raison de changer de clubs. Je suis très heureux à la Juventus et à Turin », a-t-il confié.

Deux années compliquées à effacer

Khedira évolue pour la Vieille Dame depuis la saison 2015/16. Il compte 143 apparitions avec les Bianconeri. Ses deux dernières saisons ont cependant été tronquées par de nombreuses indisponibilités pour cause de soucis physiques. Il a notamment subi deux opérations au genou, ainsi qu’une intervention au cœur. En 2019/2020, il n’est apparu que 685 minutes en Serie A. Ce n’est que le 16e temps de jeu de l’effectif des champions d’Italie.