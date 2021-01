Saliba sur le point de rejoindre à Nice

En quête d’un remplaçant pour Dante, absent jusqu’à la fin de la saison en cours pour cause de blessure, l’OGC Nice a jeté son dévolu sur William Saliba, le sociétaire d’Arsenal. Selon le quotidien Nice-Matin, plus rien ne s’oppose à ce que ce prometteur arrière débarque chez les Aiglons. Les deux clubs se seraient entendus sur un prêt de six mois.

Arsenal ne retient pas Saliba

Saliba (19 ans) a rejoint les Gunners à l’été 2019. Cependant, jusqu’ici, il n’a guère pu montrer son talent avec l'équipe anglaise. La saison dernière, le choix a été fait de l’envoyer en prêt à l’ASSE pour qu’il s’aguerrisse au plus haut niveau. Et cette année il se retrouve totalement exclu de l’équipe première par Mikel Arteta. Le coach espagnol ne lui a toujours offert la moindre opportunité de jeu en Premier League.



A Nice, Saliba va donc essayer de se refaire une santé, comme il l’avait si bien fait chez les Verts. S’il arrive à tirer son épingle du jeu, il peut espérer séduire enfin ses responsables londoniens. Une pige convaincante du côté de l’Allianz Riviera pourrait également lui ouvrir les portes de la sélection espoirs en vue des Jeux Olympiques à Tokyo, prévus en aout prochain.