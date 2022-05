Salernitana : Ribéry ne songe pas à la retraite

Ribéry veut encore donner

9 punti in 3 partite. Oggi grande vittoria e grazie a tutti i tifosi, è stata un’emozione grandissima. Adesso dobbiamo continuare così e non mollare!

Forza Salernitana! 🙏🏼💪🏼❤️🇱🇻 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/98HAj2bmoJ

Sa saison aurait pu s'arrêter brusquement. Le 8 mai dernier face à Cagliari (1-1), Franck Ribéry a été impliqué dans une bagarre et aurait pu se voir signifier une suspension lourde en conséquence. Finalement, le Français n'a manqué que le match à Empoli lors duquel la Salernitana a concédé le nul (1-1). Ainsi, l'ailier pourra prendre part à l'opposition contre l'Udinese, le 22 mai prochain ;En fin de contrat avec le promu dans l'élite du football italien, le natif dene sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais il est certain d'une chose : ce n'est pas encore le moment de raccrocher les crampons.J'aime être proche des joueurs, comme je l'ai fait les cinq ou six dernières années en tant que joueur", a clamé l'élément de la Salernitana dans un entretien pour DAZN.Si il reste donc une rencontre à disputer avant de terminer la saison 2021-2022, le vainqueur de la Ligue des Champions 2013 n'en reste pas moins ambitieux. "On me dit toujours que je dois tirer plus, mais j'aime faire des passes décisives, voir mon coéquipier heureux. Peut-être que je suis un peu fou", a-t-il admis.