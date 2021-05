Salah-Liverpool, fin de l'histoire ?

Rien ne va plus à Liverpool. Largués à la 7e place de Premier League, les Reds sont mal embarqués dans la course à la Ligue des Champions. De plus, la formation de Jürgen Klopp pourrait perdre son buteur Mohamed Salah (29 buts cette saison, toutes compétitions confondues), incertain à propos de son avenir.

Salah vers le PSG ?

" Personne à l’intérieur du club ne me parle à propos de quoi que ce soit alors, je ne sais pas"

Alors que son contrat se termine en 2023, l’Egyptien a avoué que les négociations pour une possible prolongation étaient au point mort. « Personne ne me parle à propos de ça, donc je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet. Personne à l’intérieur du club ne me parle à propos de quoi que ce soit alors, je ne sais pas », a t-il exprimé sur Sky Sports.

Arrivé en 2017 à Liverpool en provenance de l’AS Roma pour 42 millions d’euros, Mohamed Salah pourrait donc attirer les concurrents cet été, notamment si le club ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions. Barcelone, le Real Madrid et le PSG seraient intéressés.