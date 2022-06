Salah et la promesse du Barça

Mohamed Salah fait le bonheur des supporters de Liverpool depuis son arrivée en 2017. Mais depuis de longues semaines, l'attaquant égyptien commence à en agacer certains. En cause, la lenteur des négociations entre un joueur en fin de contrat dans un an et son club. Peut-être trop gourmand, l'international souffle le chaud et le froid en clamant régulièrement son amour pour Liverpool, tout en refusant d'évoquer ses discussions compliquées avec sa direction. Ayant repéré une brèche, le FC Barcelone a envoyé un message clair à Mohamed Salah.

Comme le rapporte le Mirror, le club catalan a fait une promesse au Pharaon : dans un an, lorsqu'il sera libre, Mohamed Salah pourra entrer par la grande porte au Barça. Le média explique que Xavi entrevoit avec délectation une possible association entre l'offensif de 29 ans et Robert Lewandowski. Pour l'heure, tout cela reste évidemment au stade des fantasmes, d'autant que Barcelone est plus que jamais en difficulté sur le plan économique. Il vient d'ailleurs de demander à certains de ses cadres les mieux rémunérés de faire un nouvel effort en diminuant leurs salaires.



Pour Mohamed Salah, l'intérêt exprimé par le club blaugrana est un nouvel atout dans ses discussions avec Liverpool. Alors que Sadio Mané pourrait quitter la maison Red dès cet été pour aller grossir les rangs du Bayern Munich, le club de la Mersey laissera-t-il échapper un autre cadre en moins d'un an ? Autant de questions auxquelles les supporters attendent des réponses.