Salah a tranché pour son futur

Quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions, Mohamed Salah vient de communiquer une bonne nouvelle aux supporters de Liverpool. Au bout d’une longue période de réflexion, l’Egyptien a fait le choix de poursuivre son parcours avec les Merseysiders.

L’Espagne attendra pour Salah

Selon des propos rapportés par The Times, le Pharaon a lâché : « Je serai encore à Liverpool la saison prochaine, c’est clair ! ». Des déclarations qui ne laissent place à aucun doute, même si plus tard, en conférence de presse, il a rétropédalé en confiant qu'il n'était pas "concentré sur le contrat en ce moment". Après avoir songé pendant un moment relever un nouveau défi, il s’est donc résolu à continuer avec les Reds et peut-être même prolonger son contrat avec les vice-champions d’Angleterre.

Salah était surtout annoncé du côté de l’Espagne. Le Real Madrid lui faisait notamment les yeux doux, tandis que Barcelone avait aussi exploré la possibilité de le faire signer. Au final, il n’y a cependant pas eu d’approches concrètes. C’est peut-être la raison pour laquelle l’ancien de la Roma a fait le choix de la stabilité. Et puis, à l’heure actuelle, difficile de trouver une équipe plus compétitive que LFC sur la scène européenne, a fortiori en cas de triomphe en Ligue des Champions le week-end prochain.