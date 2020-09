Saint-Etienne tremble : sa pépite Wesley Fofana pourrait partir

Alors que l’AS Saint-Etienne de Claude Puel a clairement pour projet de s’appuyer sur la jeunesse, Wesley Fofana est censé être l’une des têtes de gondole de ce projet, pour encore au moins une saison. Mais le défenseur central de 19 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs européens depuis qu’il a débuté en Ligue 1 en mai 2019. Ainsi, Monaco et Leipzig avaient pointé le bout de leur nez cet hiver, et le Milan AC, insistant depuis la fin du confinement, serait prêt à aligner 20 millions d’euros. Leicester pourrait faire mieux : une proposition de 25 millions d’euros est dans les tuyaux, selon L’Equipe.

Fofana s’interroge

Le quotidien explique que Roland Romeyer n’est pour le moment pas favorable à ce départ, qu’il imaginait plutôt l’été prochain. Et que si départ il y a, il voudrait battre le record de William Saliba, vendu 25 millions d’euros plus 5 de bonus à Arsenal il y a un an. Une transaction de type transfert cash, pourcentage à la revente et un ou plusieurs joueurs en échange pourrait aussi être envisagée. Fofana, lui, s'interrogerait sur le potentiel de son équipe et ne serait pas insensible aux intérêts des Foxes et des Milanais. Sans compter qu’en Espagne, Valence, Villarreal et les deux clubs de Séville seraient également sur le coup. Pour ne rien arranger, la jeune pépite aurait mal vécu les conditions financière de l’arrivée d’Adil Aouchiche, mieux loti en rémunération et en prime à la signature.