Ce samedi, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée contre son voisin, Clermont (2-3), en match de pré-saison. Un revers qui n'alarme pas Claude Puel. Néanmoins, le technicien français se montre plus résigné en ce qui concerne le marché des transferts. Avec un aveu clair : Sainté se serrera la ceinture.

Un mercato discret pour les Verts

, a lancé Claude Puel dans des propos repris par L’Équipe. Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif. Cet effectif a terminé au milieu du classement (11e). (...) La saison dernière, on a répondu présent. Et ce groupe-là aura un an de plus de vécu dans la difficulté".