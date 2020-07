Saint-Etienne officialise Adil Aouchiche

COMMUNIQUE DE L'ASSE

L’AS Saint-Étienne est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Adil Aouchiche, jeune milieu de terrain de 18 ans, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de la génération 2002. Libre de tout contrat, il s’est engagé ce lundi pour les trois prochaines saisons avec les Verts.

Convoité par de très nombreux clubs de premier plan, français et surtout étrangers, il a été séduit par le projet sportif porté par Claude Puel, manager général de l'ASSE.

Originaire du Blanc-Mesnil, commune de la banlieue parisienne, Adil Aouchiche a rejoint le Paris-Saint-Germain en 2014. Malgré son âge, il est rapidement sorti du lot. International depuis les U16, il compte déjà 40 sélections, toutes catégories confondues, avec les Bleuets.

Sur la scène internationale, Adil Aouchiche s’est révélé lors de l’Euro U17 2019. Auteur de 9 buts en 5 rencontres, il a notamment signé un quadruplé en quart de finale face à la République Tchèque (6-1) après avoir réalisé un triplé en phase de groupes contre la Suède (4-2). Présent dans l’équipe type du tournoi, Adil Aouchiche a égalé le record de buts inscrits dans une compétition organisée par l’UEFA. Un record jusqu’alors détenu par... Michel Platini depuis 1984 l'Euro victorieux des Bleus.

Adil Aouchiche a poursuivi son parcours avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde U19 disputée au Brésil. Les Bleus, battus en demi-finale par le pays hôte (2-3), se sont consolés en décrochant la 3e place quelques jours plus tard face aux Pays-Bas (3-1). Auteur d’un but lors du festival contre l’Espagne en quart de finale (6-1), il s’est distingué dans un autre registre, en étant le meilleur passeur du tournoi avec 7 offrandes.

C'est le 30 août 2019 qu'Adil Aouchiche a effectué ses grands débuts en Ligue 1 Uber Eats avec le Paris Saint-Germain lors d’une victoire à Metz (2-0). À seulement 17 ans et 46 jours, il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale à évoluer parmi l’élite. Au tout début de l’année, il a inscrit son premier but chez les professionnels, lançant la victoire des siens face à Linas-Monthléry (R1, 6-0) en 32e de finale de la Coupe de France. Il portera le numéro 17.

Adil Aouchiche : "Je suis très heureux. C'est une immense fierté pour moi de signer à l'AS Saint-Étienne. Je rejoins un grand club de Ligue 1 porté par une incroyable ferveur populaire. Les supporters sont magiques. La ville respire le football. J'ai fait le bon choix. Cette passion donne beaucoup de force. Je donnerai le meilleur de moi-même. "