Dernière du classement de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne s'active très largement pour tenter de se renforcer durant cette fenêtre de mercato hivernal. Après avoir enregistré l'arrivée du gardien angevin Paul Bernardoni et des défenseurs Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon, l'heure est désormais à la recherche de forces offensives. Des pistes sérieuses sont envisagées et certaines sont proches d'aboutir.



S'il y a eu le prêt de Sada Thioub et l'arrivée de Bakary Sako, Pascal Dupraz en veut plus. L'entraîneur stéphanois a donc travaillé avec ses dirigeants sur différents dossiers, à commencer par celui de Robert Beric. D'après L’Équipe, l'attaquant slovène est proche d'un retour dans un club qu'il a bien connu pour en avoir porté les couleurs de 2015 à janvier 2020. Le média indique que les contacts sont déjà noués et que les discussions avancent rapidement.

Trois autres priorités

Robert Beric viendrait cependant jouer un rôle de doublure selon le média sportif qui précise que les Verts ont toujours comme priorité Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), mais aussi le Rennais Serhou Guirassy et l'attaquant de la Lazio, Vedat Murqi. Ce dernier dossier ne sera pas compliqué car le CSKA Moscou est devant dans les négociations.