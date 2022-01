Une fois encore défait ce week-end à l'occasion de la réception du RC Lens (1-2), Saint-Étienne ne parvient pas à trouver la recette pour relever la tête. Si "l'effet Dupraz" ne se produit toujours pas, le club stéphanois tente de se renforcer, notamment derrière avec un nouvel objectif de taille et d'expérience afin de colmater les brèches et repartir de l'avant. Cette fois, c'est un Bleu que les Verts ont sollicité.



Comme l'indique 90 Football, les recruteurs de l'ASSE sont entrées en contact avec Eliaquim Mangala. L'ancien de Manchester City, aujourd'hui libre de tout engagement depuis la fin de son aventure au Valence FC cet été, pourrait se montrer intéressé. Selon Foot Mercato qui confirme l'information, les deux parties discuteraient d'un contrat court, portant sur une période de six mois. Le média ajoute que les pourparlers "avancent très bien".

Un peu d'optimisme

Cette nouvelle devrait apporter un petit peu d'optimisme à des supporters désabusé par la performance de leurs protégés plus que jamais bons derniers de Ligue 1, avec quatre points de moins (et un match de plus) que le barragiste lorientais.