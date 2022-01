Douze ans et demi après avoir quitté l'AS Saint-Étienne pour l'Olympique Lyonnais, Bafétimbi Gomis pourrait bien boucler la boucle en revenant dans le Chaudron. Libre depuis la fin de son contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal, l'attaquant de trente-six ans a été contacté par les dirigeants du club stéphanois. Il prend pour l'heure le temps de la réflexion. Les Verts doivent passer à l'action.



Depuis son départ de l'ASSE, Gomis est donc passé par Lyon avant de filer à Swansea puis à Marseille, Galatasaray, et enfin Al-Hilal. Selon les informations de But, le contact entre Bafétimbi Gomis et les Verts est donc noué mais le média précise que le joueur n'a à aucun moment proposé "gratuitement" ses services. Il est également dit que l'attaquant n'est pas fermé à un retour et qu'il estime cela "envisageable". En revanche, aucune offre concrète n'a pour l'instant été formulée par le club.

Galatasaray en embuscade

S'il veut récupérer son ancienne pépite offensive, Saint-Étienne devra rapidement se positionner car d'autres clubs sont sur le coup. L'un d'entre eux est connu et là encore il s'agit d'une ancienne équipe dans laquelle Gomis a évolué : Galatasaray. Pas sûr que les Verts puissent rivaliser en termes financiers.