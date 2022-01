Saint-Étienne : Dupraz emballé par la possible arrivée d'Alvaro

"Si le joueur veut venir chez nous..."



Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 points au compteur, l'AS Saint-Étienne a déjà affirmé quelques ambitions dans cette période de mercato hivernal. En plus de Bakary Sako, les Verts se sont renforcés avec les prêts pour les 6 prochains mois de Sada Thioub et Paul Bernardoni, en provenance d'Angers. Le club n'a pas l'intention de freiner et, au micro de France Bleu, Pascal Dupraz a évoqué plusieurs pistes suivies. La première menant à l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Âgé de 24 ans, il n'a joué que 5 matchs cette saison en Premier League et ne semble pas entrer dans les plans de Patrick Vieira : "Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l’AS Saint-Étienne mais ce que je peux vous dire c’est que nous l’avons régulièrement au téléphone., a confié Dupraz, dans des propos relatés par RMC Sport.En défense centrale, l'ASSE ne serait pas contre une arrivée d'Alvaro Gonzalez. Cette saison, le central joue moins sous la direction de Jorge Sampaoli et si visiblement, son désir serait de s'imposer du côté de l'Orange Vélodrome, Dupraz s'est montré emballé par une possible arrivée de l'ancien élément de Villarreal :, a confié le coach des Verts à propos du joueur qui n'a disputé que 6 matchs de Ligue 1 cette saison.Ce vendredi, les deux derniers arrivants dans l'équipe, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été présentés à la presse. Le premier, qui évoluera en tant que gardien titulaire en l'absence d'Etienne Green, a confié son ambition d'aider les Verts dans la quête du maintien :Le second, également prêté par Angers, a pris la même ligne directrice : "". Le prochain match de Saint-Étienne est prévu le 15 janvier, avec la réception de Lens en Ligue 1.