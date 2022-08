Très actif sur le marché des transferts, l'AS Saint-Etienne se renforce au poste de gardien avec l'arrivée de l'ancien Sochalien Matthieu Dreyer. Ce dernier a paraphé un contrat de deux ans avec les Verts.

Un renfort de choix pour Saint-Etienne

"Je suis fier et content qu’un club comme l’AS Saint-Étienne fasse appel à moi, s'est enthousiasmé Dreyer dans des propos retranscrits par l'ASSE. Maintenant, ça va être à moi de rendre cette confiance qu’on m’a accordée. Je vais avoir la possibilité de débuter assez rapidement, c’est donc parfait. Je vais tout faire pour aider chacun à progresser et permettre à l’équipe de gagner le plus de matchs possible, c’est le plus important. À Saint-Étienne, j’ai vécu des oppositions incroyables, j’ai hâte de pouvoir revivre cette ambiance."



Laurent Batlles, de son côté, se réjouit de pouvoir compter sur l'expérience de son nouveau portier. "Matthieu est un gardien d’expérience qui a connu la Ligue 1 et Ligue 2. Il va nous apporter sa maturité et sa sérénité, notamment au niveau du groupe des gardiens qui est assez jeune. Son arrivée dans l’effectif va aider Noah Raveyre à grandir et soumettre Etienne Green à une concurrence. Cette émulation favorisera la performance des gardiens et profitera à toute l’équipe. Elle nous offrira une solution supplémentaire en cas de blessure ou de suspension dans un championnat que l’on sait très long", a conclu l'entraîneur des Verts.