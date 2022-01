Saint-Étienne : Deux Parisiens dans le viseur

Quinze jours après l'arrivée de Pascal Dupraz sur son banc de touche, l'AS Saint-Étienne tente de profiter de l'actuelle fenêtre de mercato hivernal pour se renforcer. Après avoir signé le revenant Bakary Sako, le club stéphanois lorgne désormais vers le Paris Saint-Germain. Un défenseur et un gardien de but sont dans son viseur.



C'est d'abord Colin Dagba qui intéresse les recruteurs de l'ASSE. Comme l'indique L’Équipe, le latéral droit parisien, qui n'a disputé que trois rencontres depuis le début de la saison, serait le bienvenu chez les Verts qui envisageraient un prêt. Pas vraiment ce que souhaite un PSG à la recherche de liquidités pour réduire un déficit vertigineux (plus de 200 M€). Rico, pas plus simple

Le média ajoute que Paris pourrait même préférer conserver Dagba puisque Achraf Hakimi part disputer la CAN et qu'à part Thilo Kehrer, il n'y aurait plus de remplaçant suffisamment aguerri pour ce poste. En parallèle, Saint-Étienne s'est renseigné pour un prêt gratuit de Sergio Rico, mais le PSG n'est pas prêt à le céder ainsi, confirme le journal.