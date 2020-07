Saint-Etienne : Cabaye en MLS ?

Yohan Cabaye à l'AS Saint-Etienne, cela semble être bel et bien terminé. En effet, Le Progrès avance, ce samedi, que l'ancien international français, aujourd'hui âgé de 34 ans, devrait prendre la direction de la MLS. La saison dernière, le milieu de terrain a disputé un total de quinze rencontres de Ligue 1 avec l'ASSE, pour un total d'une passe décisive délivrée. C'est ainsi que, selon le média local, il n'aurait donc pas l'intention de prolonger son contrat dans le Forez. Pourtant, toujours d'après Le Progrès, les dirigeants stéphanois lui auraient bel et bien proposé de signer un nouveau bail, d'une durée de deux mois, afin de terminer la saison 2019-20 avec les Verts. Finalement, l'ancien Lillois n'aurait pas donné suite à cette fameuse proposition.

Un quatrième championnat en vue pour Cabaye ? C'est ainsi que Yohan Cabaye, libre depuis le 30 juin dernier, aurait donc l'intention d'aller voir ailleurs et même de franchir un océan. Un ultime challenge qui pourrait ainsi le mener jusqu'à la Major League Soccer (MLS). Si cette possibilité se concrétisait, il s'agirait alors d'un quatrième championnat pour le principal intéressé, qui a donc déjà goûté aux joutes de la Ligue 1, avec son club formateur Lille (2004-11), le Paris Saint-Germain (2014-15) et donc l'AS Saint-Etienne (2019-20), la Premier League, avec Newcastle United (2011-14) et Crystal Palace (2015-18), ainsi que du championnat des Emirats arabes unis, avec le club de Al Nasr Dubaï (2018-19).